Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görülürken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Bazı bölgelerde sıfırın altında değerler dikkat çekiyor.

DOĞUDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kar yağışları bekleniyor.

Özellikle Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı ve yüksek kesimlerde -10 ile -5 derece sıcaklıklar görülecek.

Marmara ve Ege kıyılarında daha ılıman, 5-12 derece arası sıcaklıklar etkili olacak.

Yağışlar iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur şeklinde görülecek.

SICAKLIK DEĞERLERİ MEVSİM NORMALLERİNE ÇIKIYOR

Pazartesi günü soğuk havanın tüm yurtta hissedileceği öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kar yağışlı havanın süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak düşük; Doğu Anadolu'da -10 derecenin altına inen değerlerde görülmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde 0-8 derece arasında sıcaklıkların ve hafif kar yağışının görüleceği düşünülüyor.

ÜLKE GENELİNDE BULUTLU HAVA GÖRÜLECEK

Salı günü özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yoğun kar yağışı ve çok düşük sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

Haritalarda -9 ile -13 derece gibi değerlerin görüleceği düşünülüyor.

Ülke genelinde bulutlu ve kar yağışlı hava hakim, batı kesimlerde yağışlar azalıyor.

KARLI HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba günü soğuk hava biraz hafiflese de kar yağışının İç ve Doğu bölgelerde süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hala düşük seviyelerde; İç Anadolu ve Karadeniz'de 0-5 derece, doğuda sıfırın altında seyreteceği öngörülüyor.

Yağışların daha çok kar şeklinde olması, bazı yerlerde hafif karla karışık yağmur geçişi görülmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Perşembe günü yağışların azalacağı ancak soğuk hava etkisinin süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kar yağışı devam ederken, batı ve güney bölgelerde parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 0-10 derece bandında olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

25 Ocak Pazar:

26 Ocak Pazartesi:

27 Ocak Salı:

28 Ocak Çarşamba:

29 Ocak Perşembe: