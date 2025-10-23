Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e çağrıda bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşgalci İsrail'e önemli çağrı...

Birleşmiş Milletler’in (BM) en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail’e Gazze’deki nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılaması yönünde çağrıda bulundu.

YARDIMLARA İZİN VERİLMESİ GEREKTİĞİ VURGULANDI

Uluslararası Adalet Divanı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı dahil, BM’ye bağlı insani yardım kuruluşlarının Gazze’deki faaliyetlerine izin vermesi ve bu faaliyetleri kolaylaştırması gerektiği vurgulandı.

''AÇLIĞI BİR SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANMAMALI''

Açıklamada, "İsrail açlığı bir savaş silahı olarak kullanmamalı.

İsrail, ülkelerin ve tarafsız insan hakları örgütlerinin yardım çalışmalarına izin vermeli.” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hiçbir kısmında egemenlik hakkına sahip olmadığının belirtildiği açıklamada, İsrail'in Gazze'de yapılan insani yardımların sivillere ulaştırılması konusunda sorumlu olduğu ifade edildi.