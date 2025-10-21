Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı: Rozeti Özgür Özel taktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP, İyi Parti'den bir milletvekilini saflarına kattı...

İyi Parti’den olaylı bir şekilde ayrılan ve Meral Akşener’in yakın isimlerinden biri olan Ümit Dikbayır, CHP’ye katıldı. CHP’nin grup toplantısında Dikbayır’a rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İYİ PARTİ'DEN AYRILIŞI VE DİSİPLİN SÜRECİ

Ümit Dikbayır, İyi Parti’de eski Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, partisinden ihraç edilmişti.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLİĞİ VE AK PARTİ TEKLİFLERİ

Partisinden ihraç edildikten sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yapan Dikbayır, AK Parti’den üç defa teklif aldığını ancak bunları reddettiğini açıklamıştı.

CHP ZİYARETİ, İDDİALARI DOĞRULADI

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in, Ümit Dikbayır ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi, Dikbayır’ın CHP’ye katılacağına dair iddiaları güçlendirmişti. Beker, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Özel’e teşekkür ederek ziyareti duyurmuştu.