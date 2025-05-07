Ümit Karan serbest bırakıldı

DHA

Ümit Karan hakkında şaşırtan gelişme...

Karan adına 2015 yılında açılan dava, bugün sonuca bağlandı.

Karan'ın 2015 yılında apartman görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

"BEN KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"

Güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir." şeklinde savunma yaptı.

Ümit Karan, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada savunmasına şu sözlerle devam etmişti:

"ATATÜRKÇÜYÜM BEN"

"Ben bu ülkeye hizmet ettim. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçüyüm. Bana Atatürkçülükten ceza verecekseniz kabulümdür." Ümit Karan'ın sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Ersoy Yüce, "Atatürkçülere ceza mı veriliyor?" dedi.

Bunun üzerine araya giren Karan'ın avukatı, "Başka bir şey söylemeye çalışıyor." dedi.

Karşılıklı konuşmanın ardından söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım." dedi.

Karan, duruşmada beraatini talep etti.

CEZA ONANDI

DHA'nın haberine göre; Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Yapılan itirazın ardından dosya, Yargıtay'a gönderildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a 'Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı' suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesince verilen 1 yıl 8 ay kesinleşen hapis cezasını onadı. Karan bugün Metris Cezaevi'ne gönderildi.

SERBEST KALDI

DHA'nın haberinin ardından, "Avukatımla yemeğe gidiyorum." diyen Karan, iddiaları kabul etmedi.

Karan'ın cezası kısa olduğu için gir-çık yaparak, denetimli serbestlikle tahliye edildiği ortaya çıktı.