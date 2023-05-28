Ümit Özdağ: Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği seçimde yine kaybetti.. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur" dedi.

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14 Mayıs'ın ardından bugün tekrardan sandık başına gidildi.

Türkiye seçimini yaptı..

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak bir kez daha kazandı.

Erdoğan'ın zaferinin ardından muhalefet liderleri tek tek yaptıkları açıklamalarla sonuçları değerlendirdi.

İkinci tur seçimlerine son 4 gün kala Millet İttifakı'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecek"

"Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur" diyen Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır.



Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır.

"Bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur"

21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok.



Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız.

Pirus zaferi nedir

Yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zafer anlamına gelir. Kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.