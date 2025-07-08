Ümit Özdağ'a Libya'da şehit düşen MİT mensuplarını ifşa davasında beraat

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarını ifşa ettiği gerekçesiyle açılan davada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda açılan davanın daha önceki duruşması, Ümit Özdağ’ın sağlık sorunları ve avukatlarının mazeret bildirmesi nedeniyle ertelenmişti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

BERAAT ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yargılandığı davada beraat etti.

Mahkeme, Özdağ’ın eylemlerinde “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” kanaatine vardı.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Özdağ'ın, Meclis'teki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.