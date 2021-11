Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girip de kazanamadığı bir seçim olmadığını söyleyerek, "20 yıldan beri bu böyle. Cumhurbaşkanımız kazanıyor." dedi.

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand, gazeteci Adem Metan'ın YouTube programına konuk oldu.

Metan'a samimi açıklamalarda bulunan Birand, 2023'te yapılacak genel seçimlerle ilgili konuştu.

Metan, oğul Birand'a "2023 seçimleri için ne düşünüyorsun?" diye sordu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAZANAMADIĞI BİR SEÇİM YOK"

Birand cevabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girip de kazanamadığı bir seçim görmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala çok sevilen bir lider olduğunu sözlerine ekleyen Umur Birand, "Cumhurbaşkanımız kazanamayacağı bir şeye girmez." dedi.

Umur Birand: Cumhurbaşkanımızın girip de kazanamadığı bir seçim görmedim

"ERDOĞAN BİR SEÇİME GİRERSE KAZANIR"

Umur Birand son olarak, bir sonraki seçimlerde aday olması dahilinde cumhurbaşkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istediğini belirtti.

"Ne kadar çok rüzgar döndü diyenleri duysam bile, ben şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın girip de kazanamadığı bir seçim görmedim. Cumhurbaşkanı bir seçime girerse o gün sor bana. 20 yıldan beri bu böyle. Cumhurbaşkanımız kazanıyor. Kazanmayacağı bir şeye girmez, zannetmiyorum. Erdoğan hala çok sevilen bir lider.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kılıçdaroğlu olacak bence. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim olsun artık. Her seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı var bir tarafımızda her seçimi kaybeden bir muhalefet lideri var artık bir fırsat varsa Kılıçdaroğlu’nun kazanması için tamam artık olsun. Gerçekten onun kazanması gerektiğini de düşünüyorum artık. Adamın başına gelmeyen şey kalmadı her iki ayda bir çeşitli yerlerde dayak yiyor ve de diğer liderlerle karşılaştırdığınızda artık en hak eden o, en kıdemli de o. İmamoğlu ilerde mükemmel bir Cumhurbaşkanı olabilir ama bugünkü şartlarda aday Kılıçdaroğlu olmalı."