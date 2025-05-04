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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 5 Nisan günü evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı ardından kaldırıldığı hastanede kritik bir ameliyat geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in vefat haberi sonrası ünlü isimlerden art arda başsağlığı paylaşımı yapıldı.

İşte o isimler ve paylaşımları:

İBRAHİM TATLISES

Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye’de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum.

TARIK TUFAN

Sırrı Abi, katıldığımız bir cenazede 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim' Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle uğurluyorum.

YAVUZ BİNGÖL

Üç kuruşluk dünya. Bunu bilerek yaşardı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını, kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Konuştu mu kitabın ortasından konuşurdu. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamıştı. Barışa ömrünü vermişti. Sırrı'ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak, bütün silahları bir meydanda yakmak, bütün acıları aşka çevirmek isterdi... Güzel adamdı, iyi adamdı, iyi bir dost, ahde vefası yüksek. Kısacası insandı. Çok üzgünüm. Onu çok ama çok özleyeceğim. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin... Can dostum. Beni kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim?

ATA DEMİRER

Seni çok özleyeceğiz.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak… Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… “Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı ağabey… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.

YILMAZ ERDOĞAN

Seni çok özleyeceğiz.

DEMET EVGAR

Çok üzgünüm, çok.

SELÇUK YÖNTEM

Sevgiyle sanatın ve siyasetin yaşamda olabileceğini keskin mizahıyla vurgulayan bir değeri kaybettik. Huzur içinde uyu. Seni çok özleyeceğiz…

TOLGA SAĞ

Genç iken ölene ölüm zor iş. Siyasetin ve sanatın ne güzel bir rengiydin sen. Devrin daim olsun Sırrı Abi.

ONUR AKIN

Yolun ışıklı aydınlık olsun Sırrı abi. Güle güle git. Bu ülkede yüzü gülen her insanın gülüşünde hakkın var. Hakkını helal et güzel abim, mekanın cennet olsun. Gönüllerdesin. Yüreğimdesin.

DEMET SAĞIROĞLU

Yine güzel bir insanı yitirdik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Nur içinde uyusun.

SÜHA UYGUR

Sevgili arkadaşım, gittiğin yerde huzuru bulmanı diliyorum.

CELİL NALÇAKAN

Kederim tarifsiz. Ailesine ve biz sevenlerine sabır diliyorum.

SAADET IŞIL AKSOY

Başımız sağ olsun. Güzel insanlardan biriydi.

NAZİF TUNÇ

Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Halk içinde irfanlı bir adamdı. İyilikle gitti, iyilikle karşılansın.

NAZAN ÖNCEL

Her şey bi' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun.

AYLİN ASLIM

Biz senden razıyız güzel insan. Nur ol. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm.

AYNUR DOĞAN

Henüz değildi… Bu kadar acele etmemeliydin. Böyle sahipsiz kalmamalıydı tüm sevenlerin. Yine kimsesizliğin ortasında, tuhaf bir boşlukta kaldık. Çok üzgünüm.

HAZAL KAYA

Üzüntümü tarif edemiyorum. Biz artık daha yalnızız, dünya daha karanlık bir yer. Seni çok seviyoruz Sırrı ağabey, hoşça kal.

SERTAB ERENER

İyiler hep erken gidiyor. Çok üzgünüm.

TAMER KARADAĞLI

Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmişiz. Gerçekten çok üzgünüm. Çok beyefendi bir adamdı. Sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Mekânın cennet olsun dostum.

DEMET AKBAĞ

Zeki, komik, naif ve güzel yürekli adam, muzip gülümsemen hiç silinmeyecek hafızamdan.

ŞENAY GÜRLER

Ah be... Çok üzüldüm.

NİHAT DOĞAN

Mekânın cennet olsun. Barışa ömrünü adayan adam...

MERT FIRAT

Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı... Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu. Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun.

SEDA BAKAN

Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

GUPSE ÖZAY

Ne güzel ağabeyimizdin sen Sırrı ağabey.

RIZA KOCAOĞLU

Ah, benim güzel ağabeyim, ruhun şâd olsun.

İCLAL AYDIN

Çok uzun yazmak istedim. İyileşmeni bekliyordum. Olmadı. Vakti gelince görüşmek üzere. Hoşça kal Sırrı…

ERSİN KORKUT

Mekânın cennet olsun Sırrı ağabey...

SEDA SAYAN

Mekânın cennet olsun.

ESER YENENLER

Seni tanımak büyük bir şans. Yattığın yer incitmesin, Sırrı ağabey.

MELİSA SÖZEN

Güle güle Sırrı ağabey. Ömrünü adadığın doğruların, bir arada yaşamaya olan inancın ve tüm zorluklara muzipçe gülümseyişinle iyi ki var oldun. Başımız sağ olsun, huzur içinde uyu.

AJDA PEKKAN