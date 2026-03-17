Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Bebek Otel'in müdürü tahliye oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik 'uyuşturucu kullanımı', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma' ve 'fuhuşa teşvik' 'aracılık' 'yer temin etme' suçlarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

BEBEK OTEL UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINA GİRDİ

Bebek Otel'de düzenlenen VIP partilerde uyuşturucu madde tüketimi, gizli kamera kayıtları ve fuhuş iddiaları soruşturma kapsamına alındı.

Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ile Müdürü Arif Altunbulak, oteldeki faaliyetleri organize etmekle suçlandı.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında birden fazla dalga operasyon düzenlendi.

Aralık 2025'te otel mühürlendi, Ocak 2026'da ise büyük gözaltılar yaşandı.

Ocak 2026 başındaki operasyonlarda 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bunların arasında oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Ceren Yıldırım, Saniye Deniz gibi ünlü isimler de yer aldı.

Bu dört ünlü, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

OTEL SAHİBİ İLE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve genel müdürü Arif Altunbulak ise tutuklandı.

Soruşturma ilerledikçe Bebek Otel'de gizli odalar, kamera sistemleri ve operasyon öncesi ünlülerin tekneyle ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

Arif Altunbulak'ın ilk ifadelerinde, operasyonlardan kısa süre önce bazı ünlülerin otelden ayrıldığını belirttiği basına yansıdı.

Ayrıca Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu ve TMSF'ye kayyım atandı.

OTEL MÜDÜRÜ TAHLİYE EDİLDİ

Ardından, tutuklu bulunan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için mahkemeye dilekçe verdi.

Talebi kabul edilen Altunbulak'ın aynı gün tahliye edildiği öğrenildi.

İŞLETME SAHİBİ DE ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Aynı süreçte 'Cluphouse' isimli işletmenin sahibi Menderes Utku da etkin pişmanlık kapsamında tahliye edildi.

Soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.