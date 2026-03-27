Uşak ve Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 24 gözaltı

CHP'li belediyelerde sular durulmuyor.

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen belediyelerden bu kez Uşak ve Marmaris'e operasyon düzenlendi.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında bu sabah Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

MARMARİS'E DE OPERASYON

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı hareketli dakikalar yaşandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Marmaris Belediyesi'ne baskın düzenledi.

GECE YARISI BELEDİYEDE ARAMA

Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

Belediye binasına çok sayıda polis ekibi girerken, çevrede de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYLA BİRLİKTE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı