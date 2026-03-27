Uşak Belediyesi'ne operasyon: Belediye başkanı çalışanı ile otelde yakalandı

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlar genişlerken, gelen itiraflarla CHP'li belediyeler mercek altına alındı.

Şimdiye kadar birçok CHP'li belediye başkanı gözaltına alınırken, sabah saatlerinde ise yeni bir operasyon daha yapıldı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

ÖZKAN YALIM GÖZALTINDA

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

RÜŞVET AĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına göre belediye ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı, ihale verilecek şirketlere Belediye Başkanı’nın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı tespit edildi.

Yine belediye başkan yardımcılarının “bağış” adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği iddiaları da dikkat çekti.

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

"YASAK AŞK"

Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken söz konusu ismin, başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

MASAK RAPORLARI ORTAYA KOYDU

Dosyada yer alan MASAK raporlarında yolsuzluğa karışan şüphelilerin hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun nakit giriş-çıkışları ve yurtdışı transferler tespit edildiği, bu finansal hareketlerin şüphelilerin gelir ve mesleki profilleriyle uyumsuz olduğu kaydedildi.