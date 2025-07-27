Uşak'ta meşelik alan ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde alevler yükseldi.

Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında biri meşelik alan, diğeri ise ormanda 2 ayrı yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere havadan 5 helikopter, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

5 EV, 4 AHIR ZARAR GÖRDÜ, KETENLİK KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Yangında ilçenin Gerdanlar Mahallesi'ndeki 2 ev ve 2 ahır, Tekeli Mahallesi'nde ise 3 ev ve 2 ahır zarar gördü.

Ketenlik köyü ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

GECE ARA VERİLDİ

Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler tekrar çalışmaya başladı.

KONTROL ALTINDA

Alevlere 5 helikopter 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve 599 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı.