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    Üsküdar, gençlerin son yıllardaki favori ilçesi oldu

    Üsküdar, gençlerin son yıllardaki favori ilçesi oldu

    Hilmi Türkmen'in Üsküdar'da gençlere sağladığı sosyal, ekonomik ve kültürel imkanlar, Üsküdar'ı İstanbul'un en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline getirdi.
    • 27.07.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:21
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    Türkiye 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere hazırlanırken, siyasi partilerin gözü ilk kez oy kullanacak milyonlarca gençte.

    Muhalefetin dilinde, AK Parti'nin gençlerden uzak kaldığı yönünde bir söylem var.

    Peki bu ne kadar gerçek?

    AK Parti'nin kabullenmediği bu iddianın aksini İstanbul'da Üsküdar Belediyesi kanıtlar nitelikte.

    Üsküdar, gençlerin son yıllardaki favori ilçesi oldu #1

    FOTOĞRAF: Nevmekan Sahil

    Gençlerin Hilmi ağabeyi oldu

    "İyi ki Üsküdar var" sloganıyla birçok projeye imza atan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gençler için ürettiği projelerle belediye başkanlığının ötesinde Hilmi Ağabey konumuna yerleştirilmiş durumda.

    Üsküdar, gençlerin son yıllardaki favori ilçesi oldu #2

    FOTOĞRAF: Üsküdar Belediyesi E-Spor merkezi

    Tüm belediyelere örnek projeler

    Üsküdar'ın farklı noktalarındaki Nevmekan projeleri, e-spor merkezleri, Valide Sultan Gemisi ile Boğaz'da tarih dersleri, yüzme kursları, sanat kursları, hafta sonu sporları, üniversiteli gençlere doğalgaz faturası desteği, Ramazan aylarında gençler için iftar ve sahur ikramları..

    Üsküdar'da gençler için yapılan birçok proje var.

    Ensonhaber editörü, yanına kameramanını alıp Üsküdar'ın sokaklarına indi.

    Gençlerle, Üsküdar'ı iyi bilen isimlerle ve Başkan Hilmi Türkmen ile konuştu.

    Üsküdar Belediyesi'nin gençlerle arasında oluşan bağı irdelediğimiz videoyu mutlaka izleyin!

    Gençlerle iletişimde Üsküdar Modeli VİDEO

    Üsküdar, gençlerin son yıllardaki favori ilçesi oldu #3

    FOTOĞRAF: Nevmekan Bağlarbaşı


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