Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'milliyet farkı' ücretine ilişkin açıklama

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Limak Lara Hotel'e giden Çağlayan A. isimli vatandaş, "Milliyet Farkı" adında ücret ödedi.
Çağlayan A.'nın Türkiye’de yaşadığını ve bir İngiliz vatandaşı gibi İngiliz turizm web sitesinden rezervasyon yaptırdığını öğrenen otel yönetimi 120 euro ‘Milliyet Farkı’ ücreti kesti.
Yaşanan bu olayın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerekli denetimlerin gerçekleştirileceği söylendi.
"Cezai işlem uygulanacaktır"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş.
Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadelere yer verildi.
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