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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'milliyet farkı' ücretine ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'milliyet farkı' ücretine ilişkin açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da bir otel tarafından alınan "Milliyet Farkı" ücretine cezai işlem uygulanacağını belirtti.