Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Türk televizyon dünyasının usta oyuncularından Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti.

'Yabancı Damat'ta Memik Dede rolüyle izleyici karşısına çıkan 'Bizimkiler', 'Doksanlar', 'Canım Ailem' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

90 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Bir ay önce 90. yaş gününü kutlayan usta oyuncunun vefat haberini, oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Güzelbeyoğlu'nun cenaze programına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkılar sağladı.

Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyer yaptı.

Sanat hayatına, Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Moliere'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı. Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı.

OYUN MÜZİKLERİNİN YAPIMCILIĞINI ÜSTLENDİ

Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı.

Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

'MEMİK DEDE' ROLÜYLE TANINDI

Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı; İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı.

Bürokratik kariyerinde İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalıştı, Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu ve emekli oldu.

Müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip oldu, birçok televizyon yapımının müziklerini besteledi; Umut, Ağıt ve Değirmen gibi filmlerin müziklerini yaptı.