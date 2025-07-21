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Uyarı geldi: 3 gün bu renkleri giymeyin...

Afrika ve Basra sıcaklarının aynı anda bastırdığı yurt genelinde ciddi bir bunalma yaşanıyor. Uzmanlar, tercih edilen kıyafetlerin renkleri konusunda da uyarıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 15:09
Uyarı geldi: 3 gün bu renkleri giymeyin...

Yurt genelinde etkisini artıran Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, vatandaşları adeta nefessiz bıraktı.

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı birçok ilde, hissedilen sıcaklık daha da yüksek seviyelere ulaşıyor.

Uzmanlar, bu aşırı sıcaklarda yalnızca dışarı çıkma saatlerine değil, giyilen kıyafetlerin rengine ve kumaşına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Koyu renk kıyafetler, güneş ışınlarını daha fazla emer ve vücut sıcaklığını artırır. Bu nedenle açık renk, bol ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.

İşte Hava Forum'un paylaşımı...

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