Uyarı geldi: 3 gün bu renkleri giymeyin...

Yurt genelinde etkisini artıran Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgası, vatandaşları adeta nefessiz bıraktı.

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı birçok ilde, hissedilen sıcaklık daha da yüksek seviyelere ulaşıyor.

Uzmanlar, bu aşırı sıcaklarda yalnızca dışarı çıkma saatlerine değil, giyilen kıyafetlerin rengine ve kumaşına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Koyu renk kıyafetler, güneş ışınlarını daha fazla emer ve vücut sıcaklığını artırır. Bu nedenle açık renk, bol ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.

İşte Hava Forum'un paylaşımı...