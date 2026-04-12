Burhanettin Duran'dan Netanyahu'ya: Dostu kalmamış bir suçlu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X'te bulunan hesabından bir paylaşımda bulundu.

Netanyahu bu paylaşımında İsrail'in İran ve vekil güçlerine yönelik savaşa devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu paylaşımının devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah bir yalanı dile getirerek, "Kürt vatandaşlarının katledildiği" iddiasında bulundu.

Siyasetten peş peşe bu açıklamalara tepkiler yağdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, hem İngilizce hem de Türkçe olarak Netanyahu'nın alçak söylemlerine yanıt verdi.

"NETANYAHU DOSTU KALMAMIŞ BİR SUÇLU"

Duran, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir. Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu'nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.