Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan ünlülerin ifadesi

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonuçlarında uyuşturucu madde testleri pozitif çıkmıştı.

Testi pozitif çıkan isimler, geçtiğimiz günlerde tek tek adliyeye gelerek yeniden ifade verdi.

KUBİLAY AKA: KLİNİKTE İLAÇ VERDİLER

Ceylan Sever'in haberine göre; testi pozitif çıkan isimlerin ifadesi şöyle;

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı.

Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU: ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı.

Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek rapordaki sonuçları reddetti.

"YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM"

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN POLAT "PROTEZ" DEDİ

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek; "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir." dedi.

ENGİN POLAT: ANTİDEPRESAN KULLANDIM

Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM SONUÇLARI KABUL ETMEDİ

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre; kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.