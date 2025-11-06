Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 7 ünlüye takipsizlik kararı

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar gibi 7 ünlü hakkında takipsizlik kararı verildi.
- Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu tespit edilmeyen bu kişilerin test sonuçları negatif çıktı.
- Ancak Dilan Polat, Derin Talu gibi bazı isimlerde uyuşturucu veya tıbbi ilaç etken maddesi pozitif olarak belirlendi.
Ünlü isimler, uyuşturucu soruşturması ile gündemde...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat ve Metin Akdülger'in de bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürerken bu kapsamda, geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi yaşandı.
7 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan, daha sonra yapılan analizler sonucu test sonuçları 'negatif' çıkan Hadise Açıkgöz, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ceren Moray ve Duygu Özaslan hakkında takipsizlik kararı verildi.
8 ÜNLÜ İSİMDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİTİ
Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'nca yapılan analizler sonucu hazırlanan raporda, kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespiti 'pozitif' çıkan isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirlenirken, kan ve saç örneklerinde tıbbi ilaç etken maddesi pozitif çıkan isimler İrem Derici, Engin Polat, Ziynet Sali ve Feyza Altun olarak kaydedilmişti.
NE OLMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonu kapsamında harekete geçmişti.
Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlenmiş ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan gözaltına alınan isimler merak konusu olmuştu.
GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER
Evlerinde gözaltına alınan ünlü isimler şöyle;
İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Dilan Polat, Engin Polat