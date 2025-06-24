Vahap Seçer'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararına tepki

CHP'de gündem "şaibeli kurultay" davası...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen şaibelere karşı dava süreci devam ederken, mahkeme kararı ise 30 Haziran'da bekleniyor..

Mahkemenin şaibe olduğu yönünde 'mutlak butlan' kararı vermesi durumunda ise CHP'nin söz konusu kurultay ile görev alan tüm yetkililerinin yetkilerinden arındırılması ve bir önceki yöneticilerin göreve gelmesi öngörülüyor.

Yani Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP'nin başına dönebilir.

Ancak parti içindeki bir kesim, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına yeniden dönmesini istemiyor..

Bunlardan biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer..

KILIÇDAROĞLU'NUN ARDINDAN İMAMOĞLU'NA GÖRÜŞTÜ

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve CHP PM üyesi Engin Özkoç ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Seçer, bugün de Silivri’de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BUTLANA KARŞI AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİK, KABUL ETMEDİ"

Görüşme sonrası cezaevi önünde konuşan Seçer, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Biz son yerel seçimleri başarılı ile atlatmış ve çıkmış bir partiyiz. CHP bir umudu temsil ediyor. Bizden öte kurumlar daha önemli. CHP kişilerden önemli. Biz bu anlayışla Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Butlan öngörüleri üzerine tartıştık. Üzerimize bir bütün halinde bir saldırı var.



Kemal Bey'in butlana karşı açıklama yapmasını istedik. Mahkeme kararlarını reddetmesini istedik. Kılıçdaroğlu bu talebimizi kabul etmedi.

"BUNU BEKLEMİYORDUK"

Kayyuma bırakamam dedi. Biz bunu beklemiyorduk. Konuşmayı onla böyle sonlandırdık. Umut ediyoruz bu karar çıkmaz. Biz bunu tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz.

"İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU'NUN BU KONUDAKİ YANITINI İLETTİK"

Seçer'e İmamoğlu'nun konuya dair ne dediği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: