Vahit Kirişci: Dünyanın gıda krizine tahammülü yok

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tahıl koridoruyla dünyanın nefes aldığını belirterek, 5,5 milyon ton hububatın tahıl koridorundan geçtiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programındaki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir tarım şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar ülkeye çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Kirişci, son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda büyük bir dönüşümün yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin yaş ortalamasının 33 olduğuna dikkati çeken Kirişci, 20 yaş altı nüfusuyla Türkiye'nin Avrupa'da öne çıktığını ve ülkede teknoloji odaklı bir gençliğin yetiştirildiğini belirtti.

"Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok"

Kirişci, Türkiye'nin 2001'de ekonomik kriz yaşadığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"O dönem adalet nasıldı? Yargı nasıl karar veriyordu? Bu ülkenin vesayet odaklarının yargı camiasına, bu ülkenin sözde o günkü elitlerine nasıl brifing verdiğini, tabii bunu tırnak içinde söylüyorum ama nasıl talimat verdiğini de bu aziz millet o gün bunlara şahit oldu. Kendince yargı dağıttığını zannedenler, vesayet odaklarından aldıkları talimatın gereklerini yerine getirdiler. Bu ülkede ders kitaplarında yer alan bir şiiri okuduğu için İstanbul gibi bir metropole 4,5 yıl hizmet etmiş bugünün Cumhurbaşkanı, dünün Başbakanı, öncesinde İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş birisine siyasi yasak getirildi, hapse atıldı. Muhalefet önemlidir, muhalefet demokrasilerde iktidardan çok daha önemlidir ama Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok. Türkiye'de içeride ve dışarıda vesayet odaklarının kuklası haline gelmiş çevreler var, birbirine benzemezler var. Bir şeyler üretebilmek için AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ama ötesinde Türkiye'nin bu geldiği noktayı hazmedemeyen bir muhalefet var."





"Bugün dünya nefes aldı"

Bakan Kirişci, son 5-6 yılda ülkenin önemli ilerlemeler kaydettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün enflasyon var, evet ama Allah aşkına rafta bulunmayan, olmayan bir ürün var mı? İstihdam her geçen gün artıyor, işsizlik rakamı her geçen gün düşüyor. Pandemiye rağmen dünyanın gelişmiş ülkeleri arasından en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında 'her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkedir, biz futbol taraftarı mantığıyla bunun birini diğerine tercih etmeyiz. Önce Antalya diplomasi forumuyla daha sonra 22 Temmuz'da neticelenen tahıl zirvesiyle bir taraftan Ukrayna bir tarafta Rusya diğer tarafta dünyanın ortak örgütü BM, bu tarafta Türkiye. Peki kim diyebilir bu da kendiliğinden oldu. Bugün dünya nefes aldı, 5,5 milyon ton hububat tahıl koridorundan geçti. Şu anda 5,5 milyon ton hububat bu koridordan geçti ve dünya bir nefes aldı, rahatladı."





"Üretene elbette vereceğiz"

Türkiye'de 2002'de bilinen tek desteğin doğrudan gelir desteği olduğunu anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Doğrudan tarlaya verilen desteğin toplam miktarı da 1,8 milyar liraydı, bugün 39,2 milyar lira. Şimdi bunlar kendiliğinden mi oldu? Bundan en çok pay alan Şanlıurfalı eli öpülesi üreticilerimiz, helali hoş olsun. Hak ediyorlar çünkü onlar bu ülkenin Antep fıstığında yüzde 32, kırmızı mercimekte yüzde 41, pamukta yüzde 40-45 aralığında üretim paylarıyla Türkiye'de bir numara. Buğdayda da 1,2 milyon tonla ikinci sırada. Üretene elbette vereceğiz ama o üretici o zaman da üretiyordu ama ürettiğine pişmandı ama bugün bu ülkenin üreticisi üretiyor. 1,8 milyar liradan 39,2 milyar liraya çıktı. Hani birileri diyor ya 'bu ülke üretmiyor', güzünüze, dizinize dursun. Bize değilse bile en azından bu ülkenin üreticisine o tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda, kümeste çalışan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerine biraz saygınız olsun."

"Yeni bir yüzyıl daha başlıyor, Türkiye'nin yüzyılı olacak"

Bakan Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin fiyatının her geçen yıl arttığına dikkati çekti. Ülke üreticisinin üretmeyi kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Kirişci, tarlada, bağda, bahçede çalışan üreticilerine herkesin saygılı olması gerektiğini belirtti.

Ülke nüfusunun hızla arttığına dikkati çeken Kirişci, "Bugün sofralarımızda her şeyimiz var. Bazı ekonomik güçlüklerimiz var mı var, onların üstesinden geleceğiz. Enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğini hepimiz göreceğiz." dedi.

Türkiye'nin sınırlarından daha büyük bir ülke olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Türkiye bugünkü durumuna durup dururken gelmedi. Savunma sanayisinin sonuçlarını tarım sektörü olarak kullanıyoruz, tarlada drone kullanıyoruz, gübreleme ve ilaçlama, kim inanır, kim tahmin ederdi. İHA ve SİHA'larımızla dünyanın sayılı ülkelerinin arasına girdik. Biz artık 782 bin metrekareye sığacak bir ülke değiliz. Biz global oyuncuyuz, dünya bizi dikkatle izlemek ve kale almak zorundadır. İnşallah gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıl daha başlıyor, Türkiye'nin yüzyılı olacak. Dünya ülkeleri bu ülkenin liderine müteşekkirlerini iletecektir. Benim derdim, vekilimizin derdi değil, Tayyip Erdoğan'ın şahsı değil, özellikle mazlum milletlerin Türkiye'nin büyük ülke olmasına ihtiyacı var. Bizim kusurlarımız, eksikliklerimiz, noksanlarımız olabilir. Bizim genel yapılanlara bakmamız lazım. Cımbızlanarak yapılanlara bakılırsa yanlış yapılmış olur. Nihai kararı aziz milletimiz verecektir. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz, kabine üyeleriyle hep birlikte çalışacağız buna vatandaşlarımızın da oylarıyla destek olmasını bekliyoruz."

Bakan Kirişci'nin partiye katılanlara rozet taktığı toplantıda, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Ahmet Akay, Halil Özşavlı, Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri ve Halil Yıldız ile diğer ilgililer de hazır bulundu.