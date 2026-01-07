Valiler Kararnamesi ile 19 ilin valisi değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 19 ilin valisi değişirken, 7 ilin valisi ise "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 6 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararnameye göre; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskşehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.

19 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Kararname ile Karaman Valisi olan Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan’a,

Çankırı Valisi olan Mustafa Fırat Taşolar Iğdır’a,

Niğde Valisi olan Cahit Çelik Bingöl’e,

Ağrı Valisi olan Mustafa Koç Giresun’a,

Ardahan Valisi olan Hayrettin Çiçek Karaman’a,

Bingöl Valisi olan Ahmet Hamdi Usta Yalova’ya,

Kilis Valisi olan Tahir Şahin Trabzon’a,

Kırıkkale Valisi olan Mehmet Makas Düzce’ye,

Giresun Valisi olan Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye’ye,

Osmaniye Valisi olan Erdinç Yılmaz Eskişehir’e,

Adana Valisi olan Yavuz Selim Köşger Denizli’ye,

Karabük Valisi olan Mustafa Yavuz Adana’ya,

Ankara'nın Çankırı ilçesi Kaymakamı olan Murat Duru Aksaray’a,

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis’e,

Vali-Mülkiye Başmüfettişi olan Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale’ye,

Vali-Mülkiye Başmüfettişi olan Oktay Çağatay Karabük’e,

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olan Nedim Akmeşe Niğde’ye,

Eğitim Daire Başkanı olan Hüseyin Çakırtaş Çankırı’ya ve AFAD Başkan Yardımcısı olan Önder Bozkurt Ağrı’ya vali olarak atandı.