Valilik duyurdu: Yeni hasat sezonunda fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu!

Karadeniz’in bereketli topraklarında sabırsızlıkla beklenen fındık hasadı için geri sayım başladı. Fındığın başkenti olarak bilinen Giresun’da, binlerce tarım işçisinin görev alacağı 2025 yılı hasat sezonunda ödenecek yevmiyeler belli oldu.

Valilik tarafından yapılan resmi duyuruya göre, fındık toplama işinde çalışacak tarım işçilerine günlük 886 lira 85 kuruş ödeme yapılacak.

Ancak dikkat çeken en önemli detaylardan biri, yemeğin kimin tarafından karşılandığına göre yevmiyenin artması. Eğer yemek işçiye aitse, günlük ücret 1.000 TL’ye kadar yükseliyor.

ÜCRETLER DEĞİŞİYOR!

Ücretlendirme sadece bununla da sınırlı değil. Bahçede ağır iş yükü üstlenen, çuvalları taşıyan işçilerin yevmiyesi daha da yukarı çıkıyor.

Çuval taşıma işinde görev alan ve yemekleri işveren tarafından karşılanan çalışanlar için günlük ücret 1.100 TL olarak açıklandı. Öte yandan, hasat boyunca ekiplerin yemek ihtiyacını karşılayacak aşçılar için de günlük 1.000 TL yevmiye ödenecek.

Fındıkların kabuğundan ayrılmasında kullanılan patoz makineleri için de saatlik ücrette güncellendi. Yeni fiyat tarifesine göre patoz kullanım ücreti saatte 4.750 TL olarak belirlendi.

Açıklamada ayrıca patoz sahiplerine, fındıkların fazla kırılmaması için gerekli önlemleri alma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.