Van Gölü kuraklık ve susuzluk nedeniyle alarm veriyor

Türkiye yoğun sıcaklarla mücadele ediyor...

Van Gölü'nde son yıllarda kuraklık gözle görülür hale gelmeye başladı.

SULAR ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Bölgede uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi, gölde büyük bir çekilmeye yol açtı.

Van Gölü çevresindeki kıyı şeritlerinde su seviyesinin metrelerce çekildiği gözlemlenirken, daha önce su altında kalan alanlar artık tamamen kurumuş durumda.

BÖLGE EKONOMİSİNİ TEHDİT EDİYOR

Bu durum, hem doğal yaşamı hem de bölge ekonomisini tehdit ediyor.

Özellikle gölde yaşayan ve sadece bu bölgede bulunan inci kefali türünün yaşam alanı ise her geçen günü biraz daha daralıyor.

MİKROBİYALİT TARLALAR OLUŞTU

Özellikle Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahillerinde, suyun çekilmesiyle mikrobiyalit tarlaları oluşması dikkat çekiyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Sahillerin metrelerce çekildiği Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli vatandaş, şunları söyledi: