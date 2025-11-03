Van Gölü'ndeki çekilme fotoğraflarla kayıt altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuraklık, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde ciddi çekilmelere neden oldu.

Van Gölü'nde yaşanan çekilme ile birlikte birçok tarihi kalıntı ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı.

Van Gölü'nde çekilmenin en fazla olduğu yerlerden biri de Erciş kıyıları.

17 YIL ÖNCESİ VE SONRASI ACI GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Erciş'te yaşayan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar'ın yaklaşık 17 yıl önce çektiği fotoğraflar ile 2 yıl önce çekilen fotoğrafların yer aldığı haberde, çekilmenin boyutu gözler önüne serilmişti.

İlk fotoğraflarda iskelenin bulunduğu alan sular altındayken 2 yıl önce çekilen fotoğrafta ise iskelenin karaya çıktığı ve daha önce göl suları ile kaplı olan alanda otların yetiştiği görülüyor.

"VAN GÖLÜ GİDEREK GERİLİYOR"

Yıllar önce çekilmeyi fotoğraflayan Coşar, "Yaklaşık 17 yıl önce çektiğim fotoğraf ile şimdiki arasında büyük fark var. Ancak artık sadece yıllar değil, son 2 yıl içinde bile gölün daha fazla çekildiğini görüyoruz. Van Gölü giderek geriliyor biz de bunu gözlerimizle ve fotoğraflarımızla net bir şekilde izliyoruz." dedi.

PLAJ OLARAK KULLANILAN ALAN KAYBOLDU

Göldeki çekilmenin vahim bir düzeyde olduğunu belirten Coşar, "Yıllar önce herkes buralara gelip balık tutar ve balıkçılık yapardı. Hatta sahil koruma ekipleri de botlarını bu görmüş olduğunuz iskeleye bağlardı.

Küresel ısınmadan dolayı gölün çekilmesiyle birlikte şu an gördüğümüz alanda daha önce çektiğimiz fotoğraflara baktığımızda müthiş bir fark var arada. Önümüzdeki yıllarda yeterince yağış yağmazsa daha kötü bir manzarayla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır.

Göldeki çekilmeyi artık herkes bariz bir şekilde görebiliyor. 2 yıl önce çektiğimiz fotoğraflar ve bugün çektiğimiz fotoğraflar arasında bile büyük bir fark var. Göldeki çekilme çok vahim bir durumdadır.

Bunu herkes görüyor ve biliyor. Burası geçmiş yıllarda gölün en gözde yerlerinden biriydi. Vatandaşlar burayı plaj olarak kullanıyordu." dedi.

"SUYUN İÇİNDE OLAN İSKELELER TAMAMEN KARAYA ÇIKTI"

Dr. Akkuş, yağışlardaki düşüşe ek olarak yaz aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklıkların da buharlaşmayı artırdığını belirterek, "Adeta göle giren her bir damla suya karşılık gölden 5-6 altı damla su buharlaşarak uzaklaştı.

Hal böyle olunca maalesef geçmişte sular altında kalan yerler bugün tamamen karaya çıkmış bir vaziyette. Gölün çekilmesinin en iyi göstergesi aslında göl kenarında kurulu olan iskeleler.

Fazla değil 5- 10 sene önce tamamen suyun içerisinde olan iskeleler, geçmiş yıllarda tamamen karaya çıktı. Bu yıl ise artık göle olan uzaklığı artık kilometrelerce uzakta karada kaldı. Bu durum Van Gölü’ndeki çekilmenin boyutlarını açıkça gösteriyor." dedi.