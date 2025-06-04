Van’da 30 milyon TL değerinde 7 kilo altın ele geçirildi

İHA
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliğiyle önemli bir operasyona imza attı.
İpekyolu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.
30 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN
Ele geçirilen altının piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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