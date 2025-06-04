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Van’da 30 milyon TL değerinde 7 kilo altın ele geçirildi

Van’da 30 milyon TL değerinde 7 kilo altın ele geçirildi İpekyolu ilçesinde polis, piyasa değeri 30 milyon lira olan 7 kilo kaçak altın ele geçirdi.