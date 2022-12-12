Van'da çocuklar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul ediyor

Bölgede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yıl başından itibaren 1 milyon 400 bin çağrı geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılarla mücadele sürüyor.

Birçok bölgede 112'yi arayarak asılsız çağrı bırakan şahıslar, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Van'da çağrı merkezi ekipleri, 2022 yılında 1 milyon 400 bin çağrıya yanıt verdi.

Telefonları test etmek için 112’yi meşgul ediyorlar

İHA'nın aktarımına göre; hattı en çok meşgul edenler ise çocuklar ile cep telefonunu test etmek isteyen bayiler oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, şu ana kadar yaklaşık 4 milyon çağrı karşıladı.

"Van için büyük bir başarı"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, “Bu yıl vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı yüzde 82 civarındadır. İlk açıldığımız yılda bu sayı yüzde 99’lardaydı. Bunun yüzde 82’lere düşmesi Van için büyük bir başarıdır. İnşallah bu oranı daha da düşüreceğiz.” dedi.

"Çocuklara 112’nin acil bir numara olduğu anlatılsın"

Genelde çocukların ve telefon bayilerinin aradığına dikkat çeken Ergül, “Genellikle çocuklarımız ve telefon bayileri deneme amaçlı arıyorlar. 112, acil durumlarda vatandaşın bildiği tek numaradır. Dolayısıyla sim kartı olmadan arıyorlar. Anne babalarımızdan rica ediyorum çocuklarımızın eline telefon verirken 112’nin acil bir numara olduğunu çocuklarına anlatsınlar. Lütfen telefon bayilerimiz de meşgul etmesin. Çünkü her gereksiz çağrı acil durumu olan bir vatandaşın çağrısının önüne düşmektedir.” diye konuştu.