Van'da düğünlerin yeni gözdesi: İmitasyon takılar

İHA

Gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen imitasyon takılar, hem takıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Altın takıların fiyatlarının 600-700 bin liralara kadar çıkması, düğün yapacak çiftleri ve davetlileri alternatif arayışına yöneltti.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Bu kapsamda bakır, pirinç ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılmasıyla elde edilen imitasyon takılar, şık görünümü ve uygun fiyatıyla büyük ilgi görüyor.

20-30 BİN TL ARASINDA

Van'da hizmet veren takıcılar, birebir altına benzeyen setleri 20-30 bin TL'ye vatandaşın beğenisine sunuyor.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Düğünlerde göz kamaştıran bu takıların gerçeğinden farkının neredeyse ayırt edilememesi, özellikle maddi imkânları sınırlı olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Vatandaşların genellikle düğünden sonra altınları bozdurması nedeniyle işçilikli ürünlere olan ilgi azalırken, görünüm olarak altınla birebir olan imitasyon ürünlere talep hızla yükseliyor.

"GÖRÜNTÜ OLARAK ALTINLA BİREBİR AYNI"

Zana Borak isimli esnaf, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi durumunda imitasyon ürünlere olan yönelimin daha da artacağını belirtti.

Borak şu ifadeleri kullandı:

Altın fiyatları arttıkça, insanımızın alım gücü düşüyor ve bu da çiftlerimizin düğün yapmalarını zorlaştırıyor. Bu nedenle böyle bir ihtiyaç doğdu. Biz de araştırdık; bu tarz ürünleri nerede bulabiliriz diye düşündük. Sonuç olarak bölgemizde güzel bir işe örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Evlenen çiftlerimiz mutlu, biz ise gelen talepten memnunuz. Örnek vermek gerekirse, şu an altının gramı yaklaşık 4 bin 250 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu doğrultuda, örnek bir bilezik üzerinden gösterecek olursak, 22 ayar bir bileziğin ortalama fiyatı 50-60 bin liradan başlıyor. Biz ise bu bileziğin imitasyonunu sadece 500 liraya satıyoruz. Pirinç madenden yapılmış olup, görüntü olarak altınla birebir aynıdır. Tek farkı, iç madeninin altın olmaması; dış kaplaması altın suyuyla yapılıyor.

"İMİTASYON ÜRÜNLERE YÖNELİM OLDUKÇA FAZLA"

Kuyumcu esnafı Ayhan Bağdur ise düşük bütçeli bir düğünün maliyetinin yaklaşık 500 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Altının yıllar içinde yüksek meblağlara ulaşmış olması, insanları doğal olarak alternatif arayışlara ittiğini ifade eden Bağdur, "Özellikle gerçek altın olmayan, imitasyon ürünlere yönelim oldukça fazladır. Zaten insanlar genellikle düğünden hemen sonra altınları bozdurdukları için işçilikli ürünlere de fazla ilgi göstermiyorlar. Bu nedenle çoğu kişi, nasıl olsa satacağız diyerek imitasyon ya da sahte ürünlere yöneliyor." diye konuştu.