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İHA

Van’ın Bahçesaray ilçesinde öğle saatlerinde çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangına, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede evi sardı.

MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine mahalle sakinleri de destek verdi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın söndürüldükten sonra evde yapılan aramalarda 14 yaşındaki M.C.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan zehirlendiği tespit edilen çocuğun cenazesi, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.