Van'ın Kato Dağı'nda petrol heyecanı: 2 bin 800 metreye inildi

Türkiye, son 22 yılda enerji alanında tarih yazdı.

Yıllarca dışa bağımlı şekilde bu alanda varlık göstermeye çalışan ülkemiz, çeşitli adımlar attı.

KEŞİFLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sondaj ve sismik arama gemileriyle yapılan çalışmaların ardından petrol ve doğalgaz keşifleri peş peşe geldi.

Yerli ve milli enerji için çalışmalar sürerken müjdeli haber, Van'dan geldi.

KATO DAĞI'NDA ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Çatak ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Van-Şırnak-Siirt üçgeninde yer alan 2 bin 700 rakımlı Kato Dağı eteklerinde kurulan kulede, arama faaliyetleri sürüyor.

Terörden arındırılan bölgede, milli ve yerli imkânlarla yapılan çalışmalar, güvenlik güçlerinin kontrolünde dört mevsim aralıksız şekilde yürütülüyor.

2 BİN 800 METRE DERİNLİĞE İNİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde sürdürülen çalışmalar, TPAO tarafından ruhsatlandırılan sahada gerçekleşiyor.

2 bin 800 metre derinliğe ulaşılan sondaj faaliyetlerinde hedefin, 5 bin metreye kadar inmek olduğu belirtildi.

Sismik araştırmaların umut verici olduğu sahada, onlarca personel görev yapıyor.

"YERLİ İMKÂNLARLA PETROL ARAMA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, terörün bittiği dağlarda artık kardeşliğin ve üretimin yükseldiğini belirtti.

Arvas, "Çatak ilçemizin 25 kilometre uzaklığında, Belbuka Bölgesi olarak bilinen Kato Dağı'nda, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin (TPAO) petrol arama kulesinin yanındayız. Yaklaşık 2 bin 700 metre rakıma sahip bu tepe, Van, Şırnak ve Siirt illerinin kesişim noktasında yer alıyor. Kato Dağı, bizler için büyük anlam ifade ediyor. Allah'a hamdolsun ki artık terörsüz bir Türkiye sürecindeyiz. Silahların sustuğu, barut kokusunun hissedilmediği, kardeşlik havasının estiği bu topraklarda, petrol zengini bir ülke olmamamıza rağmen milli ve yerli imkânlarla petrol arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"SONDAJ 5 BİN METREYE KADAR DEVAM EDECEK"

Bölgedeki petrol arama çalışmalarının 2 bin 800 metre derinliğe ulaşıldığını dile getiren Arvas, şöyle devam etti: