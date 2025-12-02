Vedat Işıkhan: Asgari ücret toplantısında tüm kesimleri masada istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret maratonu başlıyor.

Milyonların gözü kulağı, 2026 için belirlenecek asgari ücrette.

Asgari ücret görüşmelerinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KOMİSYON YAKIN ZAMANDA TOPLANACAK"

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak.

"TÜM TARAFLARI MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz.

"YAZIMIZI GÖNDERECEĞİZ"

Komisyona ilişkin tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA

İlk toplantıda, aralık ayının ilk haftasında açıklanacak çalışma takvimi oluşturulacak.

İkinci toplantıda veriler ele alınacak.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenmesi bekleniyor.

20 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

7,5 milyon asgari ücretli ile birlikte maaşlarına zam bekleyen yaklaşık 20 milyon çalışanı ilgilendiren süreç başlayacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ SENARYOLAR

2025 yılında verilen 22 bin 104 TL’lik asgari ücret için yeni senaryolar şöyle şekillendi:

-Yüzde 20 zam gelirse asgari ücret 26 bin 524,80 TL’ye çıkacak.

-Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret 27 bin 630 TL’ye çıkacak.

-Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 28 bin 735 TL’ye yükselecek.

-Yüzde 35 zam gelirse asgari ücret 29 bin 840,40 TL’ye yükselecek.

-Yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 30 bin 945,60 TL’ye yükselecek.