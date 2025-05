Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu AK Parti Grup Toplantısı öncesi, bakanlardan önemli açıklamalar geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zammın olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücreti konuşmak için erken olduğunu söyledi.

"KAMU SÖZLEŞMELERİNE YOĞUNLAŞTIK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı

EV KADINLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Emeklilere yönelik şu an bir çalışmamız yok. Şu an kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız.



Şu an emeklilere yönelik bir çalışmamız yok. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak.



Haziran-temmuz ayında altyapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.