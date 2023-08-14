Kamu Toplu Sözleşmesi içi ilk zam teklifi açıklandı Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yılları için sosyal ve mali hakları belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci ayağı başladı. Görüşmeler öncesinde konuşan Bakan Işıkhan, hükümetin teklifini 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9 olarak açıkladı.

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ensonhaber.com

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor.

1 Ağustos'ta başlayan süreç bugün de devam etti.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmesi yapıldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin ardından bugünkü görüşme öncesi kameraların karşısına geçildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerde müzakere aşamasına gelindiğini belirterek "Görüşmede belli bir noktaya ulaşmış durumdayız." dedi.

Bakan Işıkhan açıkladı: 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9'luk teklif

Işıkhan ayrıca, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Buna göre, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Bakan Işıkhan, "2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında kamu personelimize yüzde 42 artış öngörüldü." ifadelerini kullandı.

Ay sonuna kadar karara bağlanacak

Öte yandan bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

Memurların ne istiyor?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

"Açıklayacağım teklif deprem maliyetleriyle birlikte değerlendirilmeli"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Kamu işçilerimizle imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024’te ilk 6 ay için yüzde 10, sonraki 6 ay için yüzde 10 artış yapacağımızı imza altına almış bulunmaktayız. 6 Şubatta yüzyılın afetini yaşadık. Depremlerin maliyeti 104 milyar dolar gibi bir tutar olduğunu dikkate alamızı gerekmektedir. Biraz sonra açıklayacağım zam tekliflerimizin bu çerçeve içerisinde değerlendirmesini ifade etmek istiyorum.2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde teklifimizi açıklıyorum. 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, 2.’nci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk atlı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için 5 olarak teklifimizi açıklıyorum.

"Temmuz ayında 8077 TL seyyanen zam yaparak ne düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye yükselttik"

Ocak ayında Kamu görevlilerimize yüzde 13.5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30’a yükselttik. Temmuz ayında 8077 TL seyyanen zam yaparak ne düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye yükselttik. 2023 toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141.8 oranında artış sağladık. Ocak ayında, temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Böylece Merkez Bankamızın 2023 enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize ocak 2024’te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz.

"2024’ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır"