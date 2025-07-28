Vekiller bir senede 30 bin 546 soru önergesi verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı yoğun mesaiyle tamamladı.

3. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2024'te başlayan TBMM Genel Kurulu, 21 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim Çarşamba gününe kadar tatile girdi.

SORU ÖNERGESİ TRAFİĞİ

Bu yasama yılında 7'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifi olmak üzere toplam 32 kanun teklifinin kabul edilerek yasalaştırıldığı Meclis'te yoğun bir soru önergesi trafiği de yaşandı.

30 BİN 546 SORU SORULDU

Meclis'in 28. dönemine ilişkin istatistiklere göre CHP'li vekiller 12 bin 128, DEM Partili vekiller 8 bin 181, MHP'li vekiller 320, AK Partili vekiller ise 39 soru önergesi verdi.

8 BİN 792'Sİ CEVAPLANMADI

Bu önergelerden 4 bini süresi içinde, 16 bin 908'i ise süresi geçtikten sonra cevaplandı. 839 önergenin cevaplanma süresi devam ediyor.

8 bin 792 soru önergesi ise cevaplanmadı.