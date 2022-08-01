Petrol
99.47
-4.33%
Euro
18.4277
0.58%
Dolar
17.9324
0.11%
Altın
1.019
0.17%
Borsa
2656
2.47%
Bitcoin
417.312
-2.00%
BTXN Coin
9.73
0.20%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaşın asla başlamaması gerektiğini söyledi.
    • 01.08.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 18:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz

    24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı 6'ncı ayında devam ediyor.

    Çatışmaların şiddetinin bir artıp bir azaldığı savaş bütün dünyayı etkiledi.

    Özellikle ekonomik yaptırımlar ve Avruğa Birliği ve ABD'nin Ukrayna'ya askeri ve finansal yardımları dünya çapında bir kutuplaşmaya neden oldu.

    Nükleer savaş tedirginliği

    ABD ve Rusya arasındaki sürtüşmenin nükleer çatışmanın fitilini ateşleyebileceği yorumları gündeme geldi.

    Büyük tedirginliğe yol açan nükleer savaş ihtimali tüm taraflar tarafından küresel yıkım olarak değerlendiriliyor.

    "Nükleer savaşın kazananı olmaz"

    Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her 5 yılda bir düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Gözden Geçirme Konferansı'na mesaj gönderdi.

    Putin mesajında nükleer savaşın kazananı olmayacağını söyledi.

    Putin, "Nükleer savaşın kazananı olamaz ve hiçbir zaman nükleer savaş açılmamalı. Biz, uluslararası toplumun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez güvenlikten yanayız." ifadelerine yer verdi.

    Vladimir Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz #1


    İlginizi Çekebilir

    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
    3. Sayfa

    Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Prens Charles'ın kurduğu yardım fonuna, bin Ladin'in ailesinden bağış yapıldığı iddia edildi
    Dünya

    Prens Charles'ın kurduğu yardım fonuna, bin Ladin'in ailesinden bağış yapıldığı iddia edildi

    Görüş Bildir