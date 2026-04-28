Adana'da parçalanmış erkek cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgenin çevresinde yaşayan vatandaşlar ormandan yayılan kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

PARÇALANMIŞ CESETLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Ceset üzerinde yapılan ilk kontrollerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmadı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğinin tespit edilmesi için cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.