Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı...

Yahşihan Belediyesi'ne "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Ahmet Sungur olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığı ise İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

"GEÇİCİ BİR TEDBİR OLARAK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI"

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sungur’un “irtikap” suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Eylül 2025 tarih ve 2025/204 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince, geçici bir tedbir olarak Sungur’un görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İRTİKAP SORUŞTURMASI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.