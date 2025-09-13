Yahudi Haham Weiss: İsrail şeytani bir yapıdır

Katil İsrail devletine tepkiler çığ gibi...

Avrupa Müslüman Forumu'nun Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlediği "Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı"nın ikinci bölümü, Şanlıurfa'da yapıldı.

YAŞANAN İHLALLER ELE ALINDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda Avrupa Müslüman Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Iqbal Sacranie moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Filistin topraklarında bulunan kutsal mekanların korunması, işgal altındaki bölgelerde yaşanan ihlaller ve uluslararası dayanışma konuları ele alındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 3 kutsal dinin temsilcilerinin konuşmaları ile devam etti.

"İSRAİL BİR YAHUDİ DEVLETİ DEĞİLDİR"

Yahudi Haham Yisroel Dovid Weiss, toplantıda yaptığı konuşmada, Osmanlı Cihan Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hem geçmişte hem de bugün Yahudileri koruduğu için tüm Yahudiler adına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de Yahudilerin rahatça yaşadıklarını bildiklerini aktaran Weiss, Türkiye'nin zenginliği, refahı ve barış içerisinde yaşanması için dua ettiklerini belirtti.

Weiss, "Ne kadar güce sahip olursanız olun, ne kadar SİHA'larınız, bombalarınız, gücünüz olursa olsun, bunların benim nezdimde hiçbir karşılığı yok. Sadece tek bir Tanrı var, tek bir Allah var. İsrail denen devleti, Yahudi devleti olarak ne kadar tanısalar tanısınlar, bizim gözümüzde bu bir Yahudi devleti değildir. Asla ve katta değildir. Şeytani bir yapıdır. Bir ulus devleti olarak inşa edilmiştir dolayısıyla biz asla bir Yahudi devleti olarak görmüyoruz." dedi.

"FİLİSTİN'E DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Toplantıda konuşan Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Ahmed Hüseyin ise "Güçlü bir sesle haykıralım. Öyle bir haykırış olsun ki orada (Gazze'de) yapılan haksızlık ve zulmü tamamen reddetmeyen bir haykırış olsun. Bu zulmü duyuralım. Bu toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Filistin halkına destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Filistin halkı için dua edildi.

Toplantının sonuç beyannamesinin birkaç gün içerisinde açıklanacağı bildirildi.