Yalçın Eyigün: Avrasya Tüneli ve Marmaray Hattı, en güçlü depreme dayanıklı

DHA

İstanbul'da son günlerde yaşanan depremlerin ardından, Avrasya Tüneli ve Marmaray'ın dayanıklılığına ilişkin Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün önemli açıklamalarda bulundu. Eyigün, bu iki kritik yapının, bölgedeki kaydedilmiş ya da öngörülen en büyük depremlere dayanacak şekilde tasarlandığını ve inşa edildiğini vurguladı.

"Yolcularımız ve sürücülerimiz şunu bilmeli: Hem Marmaray hem de Avrasya Tüneli, yer kabuğunun içinde, onunla birlikte salınım yapan, dolayısıyla depreme karşı görece daha güvenli yapılardır. Her bir detay, en yüksek güvenlik standartlarına göre projelendirilip hayata geçirildi," dedi.

"TÜNELLERİMİZ, DEPREM RİSKİNE KARŞI MUKAVİM"

Dr. Eyigün, özellikle Marmaray’ın tasarım sürecinde iki önemli riske odaklandıklarını belirtti:

Bunlardan biri, zemin sıvılaşması riskiydi. Sıvılaşma Marmaray'ı etkiler mi diye detaylı analizler yaptık. İkinci önemli başlık ise, tünelin farklı zemin karakterlerinde ilerlemesi. Marmaray'ın bir kısmı kayada, bir kısmı ise yumuşak zeminde yer alıyor. Kayadan yumuşak zemine veya tam tersi geçişler, sismik açıdan en kritik noktalardır.

Bu geçiş bölgeleri için özel sismik izolatörler yerleştirildiğini aktaran Eyigün, Avrasya Tüneli'nde de benzer önlemlerin alındığını söyledi. Tünelin bazı bölümlerinde, merkezinde çelik ve kauçuktan imal edilmiş, genleşme ve sıkışmaya karşı dirençli 9 metrelik özel izolatörler kullanıldığını belirterek, "Bu sistemler, olası bir depremde tünelin zarar görmesini engelleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede yapılarımız, depremin yıkıcı etkilerine karşı dayanıklı hale getirildi" diye konuştu.

"YÜZLERCE YIL AYAKTA KALACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİLER"

Eyigün, gerçekleşebilecek en güçlü depremlere karşı önceden tüm tedbirlerin alındığını yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Yapılarımızda kullanılan beton kalitesi, donatı sistemi ve genel inşaat standartları, olağanüstü dayanıklılıkta. Sadece 50-60 yıllık ömür biçilen sıradan yapılar gibi değil; Marmaray ve Avrasya Tüneli yüzlerce yıl ayakta kalacak şekilde inşa edildi. Çünkü her gün yüz binlerce insanın kullandığı bu yapılar, tabiri caizse, ilelebet hizmet verecek sağlamlıkta olmak zorunda

"SON DEPREMLERDE HİÇBİR HASAR YOK"

İstanbul’da son yaşanan depremler sonrasında tünellerde hiçbir hasar oluşmadığını da aktaran Eyigün, özellikle Avrasya Tüneli'nde kullanılan sismik izolatörlerden veri topladıklarını belirtti: