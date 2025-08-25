Yalova'da CHP'li belediyenin kirliliğine Leman Sam isyan etti

CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerde çöp, su ve genel olarak "pislik" sorunları var.

Başta İzmir olmak üzere CHP'li belediyeler, bölgelerde yeterli temizliği yapmıyor.

Bunun son örneği ise Yalova Belediyesi'nde yaşandı...

Leman Sam, 23 Ağustos Cumartesi akşamı Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Sam'ın sahnede gündeminde, belediyenin temizlemediği tuvaletlerin kirliği vardı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Konser sırasında amfi içerisinin durumu ve tuvaletlerin hijyenine dikkat çeken ünlü sanatçı, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmem, umarım çişiniz gelmez tuvalete gitmezsiniz. Hayatımda böyle bir şey görmedim.” ifadelerini kullandı.

YALOVA'DA YAŞAYANLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüye gelen yorumlarda Yalovalı vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Bir gün önceki Ayna konserinde de koltukların pis olduğu ve genel temizlik koşullarının yetersiz olduğu da belirtildi.