Yangınlara 2 dakikada tespit, 11 dakikada ilk müdahale

Türkiye, 2021'den itibaren orman yangınlarıyla mücadele altyapısını köklü biçimde güçlendirdi.

2025 itibarıyla 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 6 bine yakın kara aracı ve 25 bini aşkın personel sahada aktif görev yapıyor.

AVRUPA'DA İLK

Türkiye, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke oldu.

14 İHA, 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesi ve yapay zeka tabanlı sistemlerle yangın tespit süresi 2 dakikaya kadar indi.

2002 yılında 73 ton olan havadan su atma kapasitesi, 2025 itibarıyla 438 tona yükseltildi.

EKİPMAN SAYISI ARTIRILDI

2002'de 637 olan arazöz ve su ikmal aracı sayısı 1786'ya çıkarıldı, 831 iş makinesi de arazide göreve hazır bekliyor.

Hava araçlarının daha hızlı su alabilmesi için de 4 bin 796 yangın göleti ve havuz inşa edildi.

Yangınlarla mücadele için insan kaynağı da artırıldı. Bu kapsamda 25 bini aşkın personelin yanı sıra 132 bin gönüllü, orman yangınlarıyla etkin mücadele için çalışmalara destek veriyor.

RİSKLİ ALANLAR ÖNCEDEN TESPİT EDİLİYOR

Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sistem modernizasyonlarıyla yangına ilk müdahale süresi de önemli ölçüde kısaldı.

2002'de 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresi 11 dakikaya kadar düşürüldü.

İHA ve gözetleme kuleleriyle 24 saat esasına göre gözetim yapılıyor, riskli alanlar önceden tespit edilerek hava ve kara unsurlar bu doğrultuda konumlandırılıyor.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engelleyecek öncelikli savunma hatları hızla oluşturuluyor.

Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarından helikopter, uçak ve İHA'lardan oluşan 53 hava gücü desteği alınıyor. 12 bin 219 askeri personele yangınla mücadele eğitimi verilirken, ihtiyaç halinde personel sahada görev yapıyor.

GECE UÇUŞLARI RİSK NEDENİYLE TERCİH EDİLMİYOR

Gece çıkan veya devam eden yangına havadan müdahale, büyük riskler barındırdığı için genellikle tercih edilmiyor.

Yangınla mücadele eden pilotlar; arazi, eğim, yükselti, ağaç, tel, direkler ve hava koşulları gibi değişkenlikler nedeniyle geceleri, gündüz saatlerindeki gibi uçamıyor.

Gece uçuşuyla yapılan müdahalelerin yangını söndürmeye olan etkisi de oldukça düşük.

Yangına havadan müdahale uçuşları, sahada durmaksızın çalışan kara ekiplerine destek amaçlı yapılıyor. Can güvenliği de dikkate alınarak gece uçuşuyla yangınlara müdahale yöntemi kullanılmıyor.

Türkiye'de gece görüş kabiliyetine sahip 5 helikopter bulunurken, bunlardan sadece çok kritik durumlarda istifade edilebiliyor.