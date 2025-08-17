Yangınların yüzde 57’si orman dışı alanlarda çıktı

Orman Genel Müdürlüğü, yangınların sebeplerine dair yaptığı paylaşımlarla vatandaşları sık sık dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Genel Müdür Bekir Karacabey, 1 Ocak-17 Ağustos arasında Türkiye’de çıkan 5 bin 231 yangının yüzde 57’sinin orman dışı alanlarda başladığını açıkladı.
64 BİN 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal bölgelerde çıkan yangınların rüzgâr ve sıcaklıkla kısa sürede ormanlara sıçradığını belirten Karacabey, bu süreçte 64 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.
YANGINA NEDEN OLAN İNSANİ EYLEMLER
Anız yakma, tarla temizliğinde kullanılan ateş, dikkatsiz bırakılan cam ve şişelerin büyük risk taşıdığını vurgulayan Karacabey, küçük bir kıvılcımın hem ekili alanları hem de ormanları yok edebileceğini dile getirdi.
Son günlerde artan araç yangınları ve yol kenarlarına atılan izmaritlere de dikkat çeken Karacabey, vatandaşları uyardı:
Sıcak hava ve kuru otlar küçücük bir kıvılcımı bile büyük felakete çevirebiliyor. Otoyol kenarlarında çıkan yangınların çoğu sürücülerin attığı izmaritlerden kaynaklanıyor. Araçlarda yaşanan motor aksamı yangınları da rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormanlara sıçrayabiliyor. Hem izmarit atmanın hem de araç bakımını ihmal etmenin cezaları var. Vatandaşlarımızdan en yüksek hassasiyeti bekliyoruz.