Yargıtay, 14 aylık evlilik için 150 aylık nafakayı hakkaniyete aykırı buldu

İHA

Boşanma davalarında emsal olacak...

Yargıtay dikkat çeken bir karara imza attı.

105 BİN LİRA 'TOPTAN' KARARI VERİLMİŞTİ

Daha önce nafaka konusunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından bozulan dosyada mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davacı kadın yararına 105 bin lira toptan yoksulluk nafakasına karar verildi.

BİR KEZ DAHA YARGITAY'A GELDİ

Bunun üzerine mahkeme kararına karşı süresi içinde davalı erkek vekili yine temyiz isteminde bulundu.

Temyiz incelemesi neticesinde dosya, yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gündemine geldi.

14 AY EVLİLİĞE 150 AYLIK NAFAKA ÇOK BULUNDU

Dosyanın temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından şu karar verildi:

Sadece 14 ay süren bir evlilik için yaklaşık 150 aya denk gelecek şekilde toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması temyiz edenin aleyhine hüküm kurma yasağının ihlali niteliğinde olduğu gibi kadın yararına hükmedilen tazminat miktarları ile de açıkça orantısız olup, hakkaniyete aykırıdır. Daha açık bir anlatımla davacı kadın yararına takdir edilen toptan yoksulluk nafakası çok olup, bozma ilamının amacına uygun bulunmamıştır. O halde Mahkemece kadın yararına daha uygun miktarda toptan yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

KARAR BOZULDU

Bu kararla birlikte Yargıtay, dosyaya ilişkin bozma kararı verdi.

EMSAL KARAR

Hukukçular bu kararı, özellikle kısa süren evliliklerde nafaka miktarının belirlenmesinde "hakkaniyet" ilkesine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan bir emsal olarak değerlendiriyor.