Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem: İşte merak edilen detaylar

Haber Merkezi

Türkiye deprem konusunda en riskli ülkelerden biri.

Bu kapsamda konut stokunun depreme dayanıklı olacak şekilde yenilenmesi hayati önem taşıyor.

6 Şubat deprem felaketinden sonra depremden etkilenen 11 ilde büyük bir inşa çalışması başlatılırken İstanbul'daki deprem tehdidine karşı da adımlar atılıyor.

Bu kapsamda devlet-millet el ele bir projeye başlandı.

Yarısı Bizden kampanyası ile İstanbul'da bir dönüşüm seferberliği başladı.

Evini, apartmanını depreme dayanıklı şekilde dönüştürmek isteyenlere devlet el uzattı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA YARDIM TUTARLARI ARTIRILDI

Dönüşüm taraftarı olmayanları bile teşvik edecek hibe ve kredi seçenekleri duyuruldu.

Uzun süredir devam eden kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı'nda bir müjde vererek yardım tutarlarının artırıldığını açıkladı.

600 bini ileri derecede riskli toplamda 1.5 milyon konutun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yardım tutarlarını güncelledi.

Kampanyadan yararlanan ve yararlanmayı düşünenleri memnun eden bu gelişmeden sonra yardımlara ilişkin ayrıntılar yeniden merak konusu oldu.

İşte yeni gelişmeyle birlikte kampanyaya ilişkin merak edilen detaylar.

KİMLER KAMPANYADAN FAYDALANABİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan kampanya, İstanbul’un tüm ilçelerini kapsıyor.

İstanbul sınırları içerisinde riskli yapısı bulunan herkes kampanyadan yararlanabiliyor. Kampanya için başvuru tarihi sınırlaması yok.

Evini dönüştürme kararı alıp aralarında anlaşan ev sahipleri, ilk etapta evlerinin riskli olduğuna dair bir rapor alıyor.

Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvuru yapılıyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde, hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Kampanyadan yararlanmak için bakanlığın tek ön şartı bulunuyor. Uygulanacak projedeki yapının, otopark ve sığınak hariç, eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.

GÜNCELLENEN DESTEK TUTARLADI

Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL’ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL’ye çıkarıldı.

Taşınma desteği ise 100 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltildi.

Böylece İstanbul’daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon 875 bin TL oldu.

Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı da sunulacak.

İŞ YERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN 1 MİLYON TL DESTEK

İş yerleri için verilen 350 bin TL hibe 437 bin 500 TL’ye, kredi desteği ise yine 350 bin TL’den 437 bin 500 TL’ye yükseltildi. Taşınma yardımı da 125 bin TL’ye çıkarıldı.

Böylece bir iş yerinin dönüşümü için vatandaşlara sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkanı için ise 875 bin TL kredi imkanı sunulacak.

KREDİ VE ÖDEMELER KİME NASIL YAPILACAK

Kampanya kapsamında devlet ödemeleri, dönüşümün türüne göre değişiklik gösteriyor.

Bina bazlı projelerde ödemeler, hak sahiplerine değil projeyi yapan firmaya yapılıyor.

Bu ödemeler ise toplu yapılmıyor.

Yardımın yüzde 30'u iş başlayınca, yüzde 30'u taşıyıcı sistemlerin inşa edilmesinden sonra, yüzde 30'u sıva işlemleri yapılırken, son yüzde 10'luk kısım ise yapı kullanım izni alındıktan sonra yapılıyor.

Kredi taksitlerinin geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.

TAŞINMA YARDIMINI EVDE OTURAN ALACAK

125 bin TL taşınma desteği de evde kiracı varsa kiracıya, ev sahibi varsa ev sahibine yapılıyor.

TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞA AŞAMASINDA GÖREV ALIYOR

Projenin büyüklüğüne ve hak sahiplerinin uzlaşma oranlarına göre TOKİ ve Emlak Konut uygulamada rol alabiliyor.

Bina bazlı dönüşümlerde hak sahipleri, daha çok müteahhit bulup anlaşarak inşaatı başlatıyor.

Birçok binadan oluşan site alanlarında ise hak sahiplerinin tam uzlaşma sağlaması halinde TOKİ ve Emlak Konut görev üstleniyor.

Buna benzer durumlarda, hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, kalan borç uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

İSTANBUL'DA 21 BİN DÖNÜŞÜM ŞANTİYESİ VAR

İstanbul’da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile inşası sürüyor. 41 bin konut için de proje süreci devam ediyor.

Bakanlık, Yarısı Bizden kampanyasının yanı sıra İstanbul’da 39 ilçede 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüyor.

İstanbul’da 2012 yılından bu yana 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 208 bin 915 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.