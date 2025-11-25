Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni dalga: Paybull’a el konuldu

- Güvenlik güçleri, yasa dışı bahis operasyonlarında Paybull şirketine el koydu.
- 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.
- İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli mal varlıklarına ve iki şirkete el koydu.
Güvenlik güçleri yasa dışı bahse adeta savaş açtı.
Operasyonlar art arda geliyor.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçundan kapsamlı bir soruşturma başlattı.
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler sonrası; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
25 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
PAYBULL'A EL KONULDU
Suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıkları ile Paybull A.Ş. ve 'Lezzona Gıda A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince el konuldu.
