Abone ol: Google News

Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni dalga: Paybull’a el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında Paybull’a el konulurken 9 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli de gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 09:31 Güncelleme:
Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni dalga: Paybull’a el konuldu
  • Güvenlik güçleri, yasa dışı bahis operasyonlarında Paybull şirketine el koydu.
  • 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.
  • İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli mal varlıklarına ve iki şirkete el koydu.

Güvenlik güçleri yasa dışı bahse adeta savaş açtı.

Operasyonlar art arda geliyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçundan kapsamlı bir soruşturma başlattı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler sonrası; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

PAYBULL'A EL KONULDU

Suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli mal varlıkları ile Paybull A.Ş. ve 'Lezzona Gıda A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince el konuldu.

Yasa dışı bahis operasyonunda Paybull’a el konuldu, 25 şüpheli gözaltına alındı!

Yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli Yasa dışı bahis reklamı yapan 60 hesaba erişim engeli
Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 kişiye tutuklama Yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 kişiye tutuklama
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 427 milyon lira değerinde bahis çetesi çökertildi Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 427 milyon lira değerinde bahis çetesi çökertildi

Gündem Haberleri