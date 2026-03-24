Yasa dışı sorgulama yapan tapu teknikeri: 300 bin lira teklif edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarının hukuka aykırı şekilde sorgulandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli tapu teknikeri Diyar Akdağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİNDE ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını yasa dışı şekilde sorgulayan tapu teknikeri Diyar Akdağ, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

"TINDER'DA TANIŞTIK, WHATSAPP'TA DEVAM ETTİK"

1995 doğumlu olan ve Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görev yapan Akdağ, ifadesinde 2026 yılı Ocak ayında Tinder uygulaması üzerinden “Ayşegül” isimli bir kişiyle tanıştığını anlattı. Şahsın İstanbul’da yaşadığını ve 35 yaşında olduğunu söylediğini belirten Akdağ, daha sonra Instagram ve WhatsApp üzerinden iletişimin sürdüğünü, ancak konuşmaları ve numarayı sonradan sildiğini ifade etti.

Akdağ, bu kişiyle yüz yüze hiç görüşmediğini, yalnızca bir kez WhatsApp üzerinden sesli konuşma yaptığını belirtti.

"ÖNCE REDDETTİM, SONRA SORGULAMA YAPTIM"

İfadesine göre “Ayşegül”, sohbet ilerledikçe Akın Gürlek’e ait tapu kayıtlarının sorgulanmasını istedi. Tapu sisteminde kişilerin sorgulanabildiğini belirten Akdağ, ilk etapta bu talebi reddettiğini ancak ısrarlar üzerine sorgulama yaptığını söyledi.

Akdağ, sorgulamayı kendi bilgisayarı üzerinden 13 Şubat, 20 Şubat ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiğini ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden gelen log kayıtlarının da bunu doğruladığını kabul etti.

"4 TAŞINMAZ GÖRDÜM, SÖZLÜ İLETTİM"

Yaptığı sorgulamada Gürlek’e ait 4 taşınmaz kaydı gördüğünü belirten Akdağ, bu taşınmazların nerede olduğunu hatırlamadığını söyledi. Elde ettiği bilgileri fotoğraf çekerek ya da fiziksel olarak paylaşmadığını, yalnızca sözlü şekilde “Ayşegül”e aktardığını ifade etti.

"TALİMAT ALMADIM, ISRAR NEDENİYLE YAPTIM"

Kendisine kimden talimat aldığı sorulan Akdağ, herhangi bir kişiden talimat almadığını, yalnızca “Ayşegül” isimli kişinin ısrarı nedeniyle birden fazla sorgulama yaptığını savundu.

Çelişki üzerine tekrar sorulduğunda ise, şahsı birden fazla kez aramış olabileceğini, konuşmanın sürmesi için taleplerini yerine getirdiğini söyledi.

"300 BİN TL TEKLİF ETTİ, KABUL ETMEDİM"

Akdağ, ifadesinin devamında “Ayşegül”ün kendisini İstanbul Beşiktaş’a çağırdığını ve yüz yüze görüşme teklif ettiğini anlattı. Bilgileri iletmesinin ardından kendisine 300 bin TL teklif edildiğini ancak bunu kabul etmediğini öne sürdü.

"BAŞKA İSİMLER DE SORGULANMIŞ OLABİLİR"

Akdağ, yalnızca Akın Gürlek değil, bazı “medyatik kişilerin” de isim-soyisim bilgileri üzerinden sorgulanmış olabileceğini ancak net hatırlamadığını söyledi.

"YAPTIĞIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İfadesinde, yaptığı işlemin suç teşkil ettiğinin farkında olmadığını öne süren Akdağ, Şubat ayı sonunda “Ayşegül” ile iletişimini kestiğini belirtti. Aynı dönemde çalıştığı tapu biriminde denetimlerin arttığını ve müfettiş geldiğini söyleyen Akdağ, sorun çıkabileceğini anlayınca bağlantıyı tamamen kopardığını ifade etti.

"SİYASİ BAĞLANTI" İDDİALARINI REDDETTİ

Akdağ, babası Dursun Akdağ’ın bazı kişilerle ilişkilendirildiğine dair iddiaları reddederek, babasının Yalova Belediyesi’nde çalıştığını, ancak adı geçen kişilerle babasının bir tanışıklığı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Kendisi de hiçbir siyasi partiye üye olmadığını belirten Akdağ, babasının CHP üyesi olduğunu annesinin ise herhangi bir üyeliğinin bulunmadığını söyledi.

"KAÇMA NİYETİM YOKTU"

23 Mart’ta açığa alındığını öğrendiğini söyleyen Akdağ, eşyalarını toplayarak Yalova’daki ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığını, bu sırada jandarma tarafından yakalandığını anlattı. Kaçma niyeti olmadığını savundu.

ŞÜPHELİ HATTI KABUL ETTİ

Dosyada yer alan ve kendisinin kullanmadığını söylediği bir telefon hattına ilişkin soruya ise bu hattın kendisine ait olduğunu, ancak 2025 yılı başlarında kapattırdığını belirterek cevap verdi.

"PİŞMANIM"

İfadesinin sonunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında konuştuğunu belirten Akdağ, “Çok pişmanım” diyerek bildiklerini anlattığını söyledi. Akdağ, sorgulamayı yaptığı sırada kullandığı antidepresan ilaçların etkisi altında olduğunu, bu nedenle sağlıklı değerlendirme yapamadığını öne sürdü.

AVUKAT: SOSYAL MEDYADA TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Şüpheli müdafii Avukat Engin Yalçın ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, Akdağ’ın şans oyunları nedeniyle borçlandığını, psikolojik olarak zor durumda olduğunu ve sosyal medya üzerinden tuzağa düşürüldüğünü savundu.

TUTUKLANDI

Diyar Akdağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.