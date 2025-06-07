Yaşar Güler, Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi

DHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 4-5 Haziran 2025 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulunan Güler, güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO'daki sorumlulukların yerine getirilmeye devam edileceğini vurguladı.

"İTTİFAKIN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSUNA SAHİP TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantılara ilişkin şöyle konuştu:

Toplantılar kapsamında genel olarak, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya destek ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alınmıştır. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda; Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayın Trump'ın, Ukrayna'da kalıcı ateşkesin sağlanması için güçlü bir irade ortaya koyduğu ve bu çerçevede yoğun temasların devam ettiği ve ev sahipliğimizde, Sayın Trump'ın da katılımıyla ateşkes ve barışın tesisi için çalışmaya hazır olunduğu muhataplara bildirilmiştir.



Müteakiben NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağladık.

Toplantıda; NATO taahhütlerine 70 yılı aşkın süredir ülkemiz tarafından gösterilen bağlılığın, Avrupa'n"ın kolektif savunmasına olan desteği gözler önüne serdiği ifade edilmiştir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin, NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında daima ilk 5'te yer aldığı ve NATO harekat ve misyonlarda önemli görevler üstlenildiği belirtilmiştir. Kuzey Atlantik Antlaşması'nın ilkelerine, özellikle bireysel ve kolektif kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan 3'üncü maddeye derinden bağlı kalındığı dile getirilmiştir.

"SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZ VURGULANMIŞTIR"

Mevcut güvenlik ortamının, barışın ancak caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceğini gösterdiğinin, muhataplara vurgulandığını aktaran Güler, "Ancak, bu yetenek hedeflerine ulaşmak için müttefikler arasında kalan son ihracat kısıtlamaları ile savunma iş birliği ve yatırımlarını sekteye uğratan diğer engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığı mesajı verilmiştir. Savunma harcamalarının etkinliğinin, yetenek hedefleri ile uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve bu harcamaların akıllıca yapılması için çaba sarf edildiği ifade edilmiştir.

Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için tüm çabaları desteklediğimiz, bu kapsamda yakın zamanda Türkiye'de önemli toplantıların gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Ayrıca, ülkemizin huzur ve istikrarı için en büyük tehdit olan PKK/KCK terör örgütünün, 12 Mayıs'ta kendini feshetme ve silah bırakma kararını açıklamasının önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtilmiş ve sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmıştır." dedi.

"SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR"

Bakan Güler, devamında şu değerlendirmelerde bulundu: