Yaşar Güler cevap verdi: Askerlik çağındaki PKK'lılar ne olacak

AK Parti Kızılcahamam Kampı'nı geçtiğimiz günlerde tamamladı.

AK Parti'nin kampının başladığı gün ise Süleymaniye'de 30 PKK'lı grup, silahlarını bir kazana atarak yaktı.

Bu gelişmelerin ardından terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli açıklamalar geldi.

Kampta düzenlenen oturumda konuşan Bakan Güler, askerlik çağına gelen PKK'lıların durumu hakkında da bilgi verdi.

ASKERLİK GÖREVİNİ YAPACAKLAR MI

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; kampta yapılan oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Terörsüz Türkiye’nin ekonomiye katkıları ile ilgili “Bölgedeki rahatlama yatırımlara yansıyacak” dediği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ise “askerlik çağına gelmiş PKK’lılar ne olacak?” sorusuna, “Askerlik çağına gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgüt üyeleri herhangi bir eyleme katılmamışsa, askerlik görevini yapmamışsa askere alınır. Bugüne kadar Kürt kardeşlerimiz hiçbir sorun olmadan askerlik yaptı orada sorun yaşanmadı” dediği belirtildi.

"PKK'NIN TASFİYESİ İÇİN UYGUN ŞARTLAR OLUŞTU"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın başkanlık ettiği oturumda katılımcıların; "Süreç olarak bizi ne bekliyor? Nasıl bir üslup geliştirmek gerekiyor? Sürekli provokasyonlardan ve provokatörlerden bahsediliyor. Bu tam olarak nedir? Bu süreci zehirleyecek kişiler neler yapabilir?" gibi sorularına cevap verildi.

Sürecin devlet organları ve MİT tarafından yürütüldüğü, sürecin en önemli adımının PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakma sürecine girmesi olduğu kaydedildi.

Oturumda Irak ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin çok iyi durumda olduğu, Suriye’de örgütü destekleyen yapının ve soğuk savaş dönemi sonrası ortaya çıkan bu tarz terör örgütlerinin birçoğunun tasfiye edildiği ve PKK’nın tasfiyesi için uygun şartların oluştuğu vurgulandı.