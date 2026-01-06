Yaşar Güler: PKK ve iltisaklı tüm gruplar silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Törene Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları da katıldı.

"PKK TÜM TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Yaşar Güler, fesih kararı kapsamında PKK ve iltisaklı tüm terör gruplarının Suriye dahil olmak üzere silahlarını teslim etmesi ve faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söyledi.

Güler'in açıklamaları şu şekilde kayda geçti:

Şüphesiz ki ordumuzun caydırıcı gücü, en başta terör örgütleriyle mücadelede kendisini göstermiş, kahraman Mehmetçik emsalsiz gayretleriyle terörü bitirme noktasına getirmiştir. Bunun sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatılmıştır. Biz samimi olarak bu sürecin başarılı olmasını arzu ediyoruz.



PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum.