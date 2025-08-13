Yaşar Güler, Suriyeli bakanlar ile görüştü

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme, bazı diplomatik temaslarda bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geldi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye heyetiyle Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

"İKİLİ VE BÖLGESEL SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI""

Bakanlık tarafından, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: